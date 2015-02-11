Минобразования проведет расследование в связи с проблемой, обнародованной ГКПС

Баку. 11 февраля. REPORT.AZ/ "Результаты приема в высшие и средние специальные учебные заведения будут проанализированы в министерстве образования. Кроме того, будут проведены расследования в связи с выявлением не умеющих читать и писать учеников 9 и 11 классов со стороны Государственной комиссии по приему студентов". Как сообщает Report, об этом заявил журналистам заместитель министра образования Джейхун Байрамов.

По его словам, каждый случай будет рассмотрен отдельно: "В зависимости от результатов будут приняты меры".