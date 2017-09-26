Минобразования прокомментировало вопрос об увольнении заслуженного учителя

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Баку. 26 сентября. REPORT.AZ/ Министерство образования прокомментировало вопрос об увольнении заслуженного учителя.

В ответ на запрос Report в министерстве заявили, что согласно пункту "е" ст. 70 Трудового кодекса, трудовой контракт, заключенный с заслуженным учителем республики, педагогом расположенного в Низаминском районе Баку Республиканского лицея с химико-математическим уклоном Хаджар Садыховой, был прекращен из-за достижения ею пенсионного возраста.

Отметим, что в письме, отправленном Х.Садыховой на сайт moderator.az, она отмечает, что была уволена без всяких на то законных оснований и обвиняет во всем руководство учебного заведения.