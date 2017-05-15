Минобразования прокомментировало вопрос, связанный с компаниями, занимающимися поступлением абитуриентов в зарубежные вузы

Баку. 15 мая. REPORT.AZ/ "Министерство образования Азербайджана не сотрудничает ни с какой компанией, кроме государственной программы по образованию студентов за рубежом и государственной стипендиальной программы".

Как сообщает Report, об этом заявил заведующий отделом по связям с общественностью министерства Джасарат Валехов.

Он отметил, что в последнее время некоторые занимающиеся поступлением в зарубежные вузы компании распространяют в теле- и радиорекламе, а также в сообщениях на сайтах ложную информацию о гарантии министерства образования по дипломам принятых в зарубежные университеты студентов: "Такой подход компаний – обман людей и злоупотребление именем министерства образования для защиты субъективных интересов".

Дж.Валехов отметил, что признание дипломов (нострификация) является юридическим процессом и в нем принимается во внимание легитимность университета, академические показатели выпускника, количество заработанных кредитов, фактический период обучения, языковые и специальные знания: "После положительного исхода такого исследования происходит процесс признания диплома. Вся информация об исполняемых программах в прозрачном виде размещается в электронных ресурсах участника и министерства образования".