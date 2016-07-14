Министерство образования прокомментировало вопрос проведения вступительных экзаменов в будущем на платной основе

Баку. 14 июля. REPORT.AZ/ Министр образования Микаил Джаббаров прокомментировал предложение председателя Государственного экзаменационного центра (ГЭЦ) Малейки Аббасзаде о проведении вступительных экзаменов в будущем на платной основе.

Как сообщает Report, министр заявил журналистам, что этот вопрос должен быть обсужден в широком формате: "Здесь существуют несколько вопросов. Во-первых, ГЭЦ является независимой и новосозданной структурой, публичным юридическим лицом. Естественно, должны быть необходимые возможности для осуществления его деятельности. Наряду с этим, встает вопрос финансирования услуг, оказываемых центром. Однако другим вопросом здесь является выступление государства в качестве заказчика услуг для лиц, получающих образование. Поэтому возникает вопрос о том, кто будет осуществлять выплаты этих услуг: это будет финансироваться из государственного бюджета, или из других источников? Поэтому, думаю, что этот вопрос следует обсудить в широком формате".

М.Джаббаров подчеркнул, что официальная позиция будет высказана после заявления об этом в министерство: "Мое мнение такое, что должны быть необходимые возможности для осуществления деятельности ГЭЦ. Однако возникает вопрос, в какой степени, и будет ли это за счет абитуриентов, сдавших вступительные экзамены после выпускных экзаменов. Потому что это вопрос доступности образования. Считаю, что решение правительства будет вынесено после обращения соответствующей структуры в министерство. Однако мы не должны рассматривать это как вопрос, обсуждения по которому были завершены и вынесено решение. Я уверен, что мы совместно решим этот вопрос с участием М.Аббасзаде и других".