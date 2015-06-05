Минобразования прокомментировало результаты экзаменов, обнародованных ГКПС

Баку. 5 июня. REPORT.AZ/ "Для того, чтобы прокомментировать результаты выпускных экзаменов, считаем правильным подождать полного завершения всего процесса".

Об этом на запрос Report заявили в министерстве образования Азербайджана.

Председатель совета по образованию Азербайджана Аждар Агаев сообщил Report, что, согласно статистике, обнародованной ГКПС по результатам выпускных экзаменов, выпускники 11-х классов знают английский язык лучше, чем азербайджанский: "В целом, 20,8% выпускников по родному языку получили 5 баллов, в то время, как по английскому языку отличные отметки получили 28,2% выпускников. Число выпускников, получивших "двойку" по родному языку, больше, чем выпускников, получивших неудовлетворительную оценку по английскому языку, что порождает ряд вопросов".

По его мнению, признание результатов выпускных экзаменов в качестве показателя качества образования неправильно: "Причиной такого абсурдного результата является разный уровень сложности вопросов на экзаменах. Знание английского языка выпускниками 11-х классов лучше азербайджанского языка неубедительно".

Отметим, что, согласно статистике, обнародованной ГКПС по результатам выпускных экзаменов, 55,85% учеников 9-х классов азербайджанского сектора, участвующих на выпускном экзамене, получили "2" и "3" по родному языку и 57.98% - по математике. 44.15% учеников того же сектора получили "4" и "5" по родному языку, а по математике - 42,02%. В русском секторе "2" и "3" по родному языку получили 45,56% учащихся 9-х классов, а по математике - 44,16%. В том же секторе "4" и "5" по родному языку получили 54.44% учеников, по математике - 55.84%.

В то же время, 45,67% принявших участие в выпускном экзамене учеников 11-х классов азербайджанского сектора получили "2" и "3" по родному языку и 35,59% - по математике. 54,32% того же сектора получили "4" и "5" по родному языку, а по математике - 64.62 %. В русском секторе 36,85% учеников 11-х классов получили "2" и "3" по родному языку, а 27,32% - по математике, "4" и "5" получили 63,15% учеников по родному языку и 72.68 % - по математике.