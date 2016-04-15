Минобразования Азербайджана прокомментировало неумение 100 абитуриентов читать и писать

Неправильно осуждать школы за плохое качество образования

Баку. 15 апреля. REPORT.AZ/ "Неумение окончивших школу 100 абитуриентов читать и писать является негативным случаем. По некоторым районам был известен список школьников, не умеющих читать и писать. Этому есть свои причины".

Как сообщает Report, об этом в ходе выступления на тренинге для представителей медиа заявил завотделом общего и дошкольного образования министерства образования Азербайджана Айдын Ахмедов.

"Эти 100 абитуриентов, несомненно, длительное время пропускали занятия. Неправильно осуждать школы за плохое качество образования. К вопросу надо подходить объективно. Например, один ребенок доходит до 9-го класса, но не умеет читать. На сколько это правильно? Точные ответы будут известны только в результате расследования причины. Неспособность окончивших школу 100 абитуриентов читать и писать является негативным случаем. Может быть, они длительное время не посещали занятия", - добавил завотделом.