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    Минобразования Азербайджана прокомментировало неумение 100 абитуриентов читать и писать

    Неправильно осуждать школы за плохое качество образования

    Неправильно осуждать школы за плохое качество образования

    Баку. 15 апреля. REPORT.AZ/ "Неумение окончивших школу 100 абитуриентов читать и писать является негативным случаем. По некоторым районам был известен список школьников, не умеющих читать и писать. Этому есть свои причины".

    Как сообщает Report, об этом в ходе выступления на тренинге для представителей медиа заявил завотделом общего и дошкольного образования министерства образования Азербайджана Айдын Ахмедов. 

    "Эти 100 абитуриентов, несомненно, длительное время пропускали занятия. Неправильно осуждать школы за плохое качество образования. К вопросу надо подходить объективно. Например, один ребенок доходит до 9-го класса, но не умеет читать. На сколько это правильно? Точные ответы будут известны только в результате расследования причины. Неспособность окончивших школу 100 абитуриентов читать и писать является негативным случаем. Может быть, они длительное время не посещали занятия", - добавил завотделом.

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