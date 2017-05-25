Министерство образования: Продление срока образования полезнее его сокращения

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Баку. 25 мая. REPORT.AZ/ Министерство образования высказалось о звучащих мыслях относительно сокращения срока обучения в общеобразовательных учреждениях.

Как сообщает Report, об этом в интервью журналистам сказал завотделом программ развития образования министерства образования Эмин Амруллаев.

Он заявил, что жалобы родителей о сокращении срока обучения не кажутся обоснованными.

По его словам, Азербайджан одна из стран с самым коротким периодом образования: "Если два года назад в стране учебный период длился 32,8 недель, после изменений стал длиться 34 недели. Даже после этого изменения Азербайджан одна из стран, где дети меньше посещают школу. Потому что в нашей стране этот период на 6 недель короче среднего образовательного периода в мировой практике. Поэтому жалобы родителей о сокращении срока образования не кажутся обоснованными".

Завотделом министерства отметил, что вопрос о том, какие работы будут вестись в продленные учебные недели, зависит от подхода отдельно взятых школ, учителей: "Во многих школах в этот период ведутся различные измерительные, оценочные работы. Пользу этого увидим не сразу, а в долгосрочной перспективе. Поэтому продление срока образования полезнее его сокращения".

Он также напомнил, что начало и конец учебного года регулируются соответствующими документами: "По действующим правилам, в Азербайджане занятия начинаются 15 сентября и заканчиваются 14 июня".