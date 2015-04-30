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    Министерство образования приступило к возвращению аттестатов студентов, не сумевших завершить учебу в АМУ

    На первом этапе будет возвращено 5000 аттестатов

    Баку. 30 апреля. REPORT.AZ/ Министерство образования приступило к процессу возвращения аттестатов студентов, не сумевших завершить учебу из-за приостановки деятельности Азербайджанского международного университета.

    Как сообщает Report, об этом на прошедшей в министерстве пресс-конференции заявил заведующий сектором по работе с НПО и СМИ Джасарет Валехов.

    "На первом этапе будет возвращено 5000 аттестатов. Со следующего месяца студенты смогут обратиться на "горячую линию" министерства или получить аттестаты, придя во вторник или среду с удостоверениями личности в приемный отдел министерства. Процесс будет продолжительным, так как аттестатов слишком много", - заявил Д.Валехов.

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