​Минобразования Азербайджана приступило к изучению общественного мнения касательно проектов новых учебников

Баку. 8 февраля. REPORT.AZ/ Министерство образования Азербайджана приступило к изучению общественного мнения касательно проектов новых учебников.

Как сообщили Report в министерстве, уже несколько лет пользуются учебниками, подготовленными для общеобразовательных школ страны на основе новых учебных программ: "Впоследствии в содержании учебников выявляются некоторые недочеты, и учитывая завершение издания учебников полным тиражом, в устранении проблем возникают некоторые трудности".

Согласно информации, в 2016-2017 учебном году в 9-х классах впервые приступят к использованию учебников, подготовленных на основе новых учебных программ: "До издания учебников, в целях их усовершенствования путем изучения общественного мнения, их разместят на сайте www.e-resurs.edu.az. В ближайшее время предусматривается размещение на сайте проектов всех учебников".

С проектами всех учебников можно ознакомиться в разделе сайта "Весь список": "Кроме того, на компьютер можно загрузить учебник в формате pdf. Отзывы и предложения можно разместить в специально отведенном разделе или же отправить по электронной почте derslik@edu.gov.az".

Министерство образования приглашает общественность, специалистов, педагогов, родителей, словом, всех граждан принять активное участие в усовершенствовании проектов учебников и присылать отзывы и предложения.