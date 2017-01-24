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    Минобразования приступило к изучению общественного мнения касательно проектов учебников и методических пособий

    Отзывы и предложения можно переслать посредством электронной почты derslik@edu.gov.az

    Баку. 24 января. REPORT.AZ/ Приступили к изучению общественного мнения касательно обновленных проектов учебников 6-х классов и прилагаемых к ним методических пособий для педагогов, которые будут переданы в пользование в 2017/2018 учебном году.

    Как сообщили Report из министерства образования, с этой целью данные учебники и методические пособия размещены на линке ttp://trims.edu.az/site/search.php?search=ok&book_form_id=2.

    С помощью данного линка можно ознакомиться с любым учебником или методическим пособием, загрузить их на компьютер в варианте PDF, а также в специально отведенном месте оставить жалобы и предложения.

    Отзывы и предложения можно также переслать посредством электронной почты derslik@edu.gov.az.

    Минобразования призывает широкую общественность - всех специалистов, педагогов, родителей, одним словом, всех граждан принять активное участие в усовершенствовании проектов учебников, отправлять отзывы, претензии и предложения.  

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