Минобразования: Принявшим участие в диагностических экзаменах и набравшим мало баллов педагогам будет уменьшена учебная нагрузка

Баку. 18 июля. REPORT.AZ/ В социальных сетях распространена фотография связанная с уменьшением учебной нагрузки учителей, принявших участие в диагностических экзаменах и набравших мало баллов.

Как сообщает Report, в средней школе, расположенной в Хатаинском районе города Баку, размещено объявление в связи с учебной нагрузкой педагогов в новом учебном году. В объявлении отмечается, что в 2017-2018 учебном году в распределении уроков учителей будут учитываться баллы, набранные по специальности учителем в ходе диагностического оценивания. Так, набравшим по специальности 4-6 баллов будет предоставлено 6 часов учебной нагрузки, набравшим 11-15 баллов - 7-8 часов, 16-20 баллов - 9-12 часов, 21-30 баллов - 12-18 часов, 31-40 баллов - 18-26 часов учебной нагрузки. Педагогам начальных классов, не набравшим 15 баллов, класс не будет представлен, они будут проводить только сборные занятия.

Как сообщил Report заведующий сектором по связям с общественностью Министерства образования Джасарат Валехов, при распределение нагрузки учитываются результаты оценивания: "Это не является новой информацией, так было всегда. При распределении учебной нагрузки учителей диагностическое оценивание необходимо учитывать".