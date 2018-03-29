Министерство образования предупредило родителей в связи с ожидаемыми погодными условиями

Баку. 29 марта. REPORT.AZ/ Министерство образования предупредило родителей.

Как сообщили Report в секторе по связям с общественностью министерства, согласно информации Национального департамента гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, с 30 марта по вторую половину дня 31 марта в Баку и на Абшеронском полуострове ожидаются нестабильные погодные условия, сильный (опасный) северо-западный ветер.

"В связи с этим министерство образования призывает студентов и учащихся быть осторожными и особенно просит родителей учащихся младших классов держать детей под контролем. В то же время руководство действующих в Баку и на Абшеронском полуострове учебных заведений просят уделить в указанные дни особое внимание соответствующим мерам безопасности", - отмечается в информации.