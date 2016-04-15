Минобразования Азербайджана: Предлагается 5 вариантов для перехода к 12-летнему образованию

Баку. 15 апреля. REPORT.AZ/ "Планируется, что в предусмотренной в Азербайджане системе 12-летнего образования 10-летнее образование будет считаться обязательным, а последующее 2-летнее образование - полным средним. 1 год дополнительного образования положительно скажется на возрастном уровне учащихся".

Как сообщает Report, об этом на проведенном для представителей медиа тренинге сказал завотделом общего и дошкольного образования министерства образования Айдын Ахмедов.

По его словам, при переходе к 12-летнему образованию возрастет также содержание образования по различным предметам: "12-летнее образование представляет важное значение с точки зрения облегчения учебной нагрузки. В настоящее время ведутся обсуждения в этом направлении, изучается мнение педагогической общественности. Предлагается 5 вариантов. Предпочтение отдадим варианту, который соберет наибольшее количество голосов и будет обоснован. В содержании, связанном с 12-летним образованием, предусматриваются серьезные изменения".

Напомнив о применении 12-летней системы образования в 173-х странах, официальный представитель министерства добавил, что в Азербайджане есть условия для применения 12-летнего образования: "Таким образом, удастся добиться оптимизации содержания и плавного перехода от одной ступени образования к другой".