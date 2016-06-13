Минобразования Азербайджана: "Последний звонок" будет организован 14 июня только на территориях школ

Министр Микаил Джаббаров подписал приказ в связи с этим

Баку. 13 июня. REPORT.AZ/ Министр образования Микаил Джаббаров подписал приказ о проведении мероприятия "Последний звонок".

Как сообщает Report, целью подписания приказа является обеспечение организованного проведения традиционного "Последнего звонка" в общеобразовательных школах республики.

Согласно приказу, "Последний звонок" будет организован 14 июня только на территориях школ.

В приказе отмечается, что на "Последнем звонке" следует обеспечить участие родительских комитетов, родительских-педагогических ассоциаций и представителей общественности.

Министерство образования Нахчыванской АР, Управление образования города Баку, Управление образования города Гянджа, районные (городские) отделы образования, руководители подведомственных министерству образования общеобразовательных школ должны провести организационные работы для содержательного проведения "Последнего звонка", предпринять необходимые меры для обеспечения безопасности учеников.

Контроль за исполнением приказа поручен заместителю министра Джейхуну Байрамову.