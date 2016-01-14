​Министерство образования: Педагог, избивший и унизивший школьника в Сумгайыте, уволен

Министерство образования выразило общественности признательность за адекватное отношение

Баку. 14 января. REPORT.AZ/ "В связи с инцидентом, произошедшим в 8-ом классе сумгайытской полной средней школы №22, заявляем, что учитель истории Идрис Гусейнов, применив силу в отношении учащегося, и допустив действия, унижающие его честь и достоинство, грубо нарушил закон Азербайджанской Республики "Об образовании" и требования "Правил этичного поведения педагогов".

По этой причине, согласно пункту "г" статьи 70 Трудового кодекса И.Гусейнов был освобожден от должности педагога в полной средней школе №22 г.Сумгайыт".

Об этом, отвечая на запрос Report, отметили в пресс-службе министерства образования.

"В связи с этим отдел внутреннего контроля министерства образования проводит служебное расследование.

Министерство образования выражает признательность общественности за адекватное отношение к данному вопросу и в очередной раз заявляет о необходимости общественного контроля. После полного расследования инцидента, материалы будут направлены в правоохранительные органы для получения юридической оценки.

Министерство намерено и впредь продолжить деятельность, направленную на обеспечение прозрачности в учебных заведениях, защиту прав обучающихся, создание условий для взаимного сотрудничества между педагогами и учащимися и т.д", - сказали в ведомстве.

Минобразования отмечает, что в случае повторения подобных антипедагогических действий по отношению к учащимся, ответственных ждет самое строгое наказание.