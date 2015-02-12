​Министерство образования опровергло данные в отчете ГКПС

Баку. 12 февраля. REPORT.AZ/ Министерство образования Азербайджана прокомментировало заявление, сделанное 11 февраля председателем Государственной комиссии по приему студентов Малейкой Аббасзаде.

В ответе на запрос Report, поступившем из министерства образования, отмечается, что в отчете ГКПС отчетливо прослеживается положительная динамика развития образования в республике за последние три года: "За последние три года выпускные экзамены в школах на уровне 9 класса и полного среднего образования проводятся со стороны ГКПС. Давайте обратим внимание на результаты этих экзаменов. Если в 2012 году на уровне 9 класса 50,27% учеников успешно сдали выпускной экзамен, то в 2013 году этот показатель составлял уже 58,41%, а в 2014 году - 62,04%. Если в 2012 году количество успешно сдавших выпускные экзамены учеников 11-ых классов составляло 68,9%, то в 2013 году этот показатель составлял 72,14%, а в 2014 году - 74,11%. Таким образом, цифры прозвучавшие в отчете ГКПС, показывают положительную динамику в области образования за последние три года".

Министерство также заявило об ошибочности сравнения набранных при вступительных экзаменах баллов по следующей схеме и коэффициенту, когда они сравниваются с 5-бальной системой, применяемой в школе: 0–200 баллов приравниваются к "двойке", 200–300 баллов - "тройке", 300–500 баллов - "четверке", 500–700 баллов - "пятерке". "Нет научного обоснования такого подхода. Неизвестно также по каким параметрам проводилось подобное сравнение".