Министерство образования: Около 20 тысяч учителей пройдут диагностическую оценку

Баку. 24 мая. REPORT.AZ/ С 26 мая по 2 июня этого года состоится очередная диагностическая оценка знаний и умений учителей.

Об этом сообщили Report в министерстве образования Азербайджана.

В диагностической оценке примут участие около 20 тысяч учителей, работающих в общеобразовательных учреждениях республики. В оценивании также примут участие учителя, преподающие общеобразовательные предметы в начальных профессионально-технических учебных заведениях.

Диагностическая оценка будет организованав спортивном зале Азербайджанского Технического Университета, информацию о времени проведения можно будет узнать на личных страницах пользователей.

26-27 мая состоится диагностическая оценка знаний и умений учителей начальных классов, 29 мая - 2 июня пройдет оценивание учителей по другим предметам.

На экзамен, который пройдет по адресу Азербайджанский Технический Университет, улица Айны Султановой 5, около станции метро "Эльмляр Академиясы", необходимо явиться с удостоверением личности.