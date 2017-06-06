Министерство образования обнародовало уровень грамотности по стране

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Баку. 6 июня. REPORT.AZ/ "В Азербайджане грамотность населения 15 и старше лет, достижение начального образования, уровень завершения начального образования, в то же время особый вес школьников, продолжающих образование с первого по пятый класс, можно сказать, достигла 100%".

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель руководителя аппарата министерства образования Фарзали Гадиров.

По его словам, в Азербайджане уже достигнуты предусмотренные цели в названном направлении: "В последние годы в результате положительной демографической ситуации в количестве идущих в первый класс школьников в Азербайджане наблюдается серьезный рост. Если в 2013 году количество таких школьников составляло 138 тыс. человек, то сейчас их 165 тыс. Наблюдается рост в количестве школьников в целом. В 2013 году в средней школе получали образование более 1 млн. 280 тыс. учеников, сегодня их количество превысило 1 млн. 470 тыс.".

Ф.Гадиров отметил, что зарплата еще 50 тыс. учителей, которые пройдут диагностическую оценку с января будущего года, повысится: "В Азербайджане несколько лет назад дошкольное образование было на очень низком уровне. В результате проводимой в последние два года политики 55% 5-летних детей удалось привлечь к образованию. В этом году количество принятых на степень бакалавриата и магистра в высших учебных заведениях приблизилось к 40 тыс. До сих пор такое количество молодежи не получало возможности поступить в вузы. В целом, в последние три года количество набравших свыше 500 баллов выросло на 19%, 600 баллов – на 32%".

Представитель министерства выделил, что до сегодняшнего дня в рамках госпрограммы 3558 молодых людей были отправлены в самые престижные зарубежные университеты для получения образования: "1470 из них уже выпускники. Сегодня полученными знаниями и опытом они делятся с молодежью в вузах Азербайджана".