​Министерство образования Азербайджана обнародовало решение по поводу школьников, проживавших в сгоревшем здании

Баку. 22 мая. REPORT.AZ/ Министерство образования Азербайджана внесло ясность в вопрос, связанный со школьниками, проживавшими в сгоревшем здании. Как сообщили Report в министерстве, список учащихся, проживавших в сгоревшем доме на проспекте Азадлыг, 200/36, был представлен в созданный в Бинагадинской районной ИВ штаб.

Перечисленные в списке школьники продолжат учебу в школах, расположенных на территориях, где временно разместились их семьи. Министерство образования в штабе представляет заместитель заведующего Управлением образования по городу Баку Гусейн Аскеров.

Для восстановления сгоревших при пожаре документов, требующихся при устройстве в новые школы, граждане могут обратиться в действующую поблизости передвижную службу "ASAN Xidmət" или же в министерство образования. Получить дополнительную информацию можно по "горячей линии" министерства образования (146-1).