​Минобразования обнародовало процентные показатели надбавок к заработной плате учителей

Баку. 2 апреля. REPORT.AZ/ Министерство образования с учетом обращений со стороны общественности по поводу надбавок к заработной плате учителей, прошедших диагностическую оценку, представляет таблицу процентных надбавок.

Как сообщили Report в министерстве, согласно расчетам, надбавка к заработной плате 43,3% учителей, прошедших диагностическую оценку, составляет 30-40%, 32,7% - 20-30%, 7,1% - 15-20%, 3,2%-10-15%, 0,7% - 5-10%, 0,1% - 0-5%. Надбавка 12,8% учителей превысит 40%.