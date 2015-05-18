​Минобразования обнародовало нововведения, касающиеся получения образования иностранными гражданами в Азербайджане

Баку. 18 мая. REPORT.AZ/ Министерство образования обнародовало нововведения, касающиеся получения образования иностранными гражданами в Азербайджане. Как сообщает Report, в информации сказано, что утвержденные Кабинетом министров правила получения образования гражданами Азербайджана за рубежом, и гражданами зарубежных стран и лицами без гражданства в Азербайджане будут способствовать повышению конкурентоспособности и интернационализации образования.

"В новых правилах устранены некоторые ограничения, не отвечающие современным требованиям. Так, ранее для приема иностранных студентов требовалось разрешение министерства образования, что не соответствовало международному опыту и приводило к определенным трудностям.

В правилах отражены нововведения, касающиеся проверки кандидатов на знание языка. Выпускники предыдущих ступеней зарубежных образовательных учреждений и иностранцы, желающие продолжить образование на очередной ступени образовательных учреждений Азербайджана в случае, если они не меняют язык обучения, и, в соответствии с утвержденными Кабинетом министров правилами, имеющие сертификат о знании соответствующего языка, освобождаются от проверки на знание языка.

Таким образом, начиная с 2015-2016 учебного года, высшие учебные заведения могут проводить независимую проверку на знание языка и знаний по специальности, и осуществлять прием абитуриентов, отвечающих установленным требованиям.