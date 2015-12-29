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    Министерство образования обнародовало количество учителей, привлеченных в этом году к курсам повышения квалификации

    В 2016 году планируется увеличение числа учителей, привлеченных к курсам повышения квалификации© Report.az

    Баку. 29 декабря. REPORT.AZ/ "В 2016 году планируется увеличение числа учителей, привлеченных к курсам повышения квалификации".

    Как сообщает Report, об этом заявил директор отдела программ развития образования министерства образования Эмин Амируллаев на пресс-конференции, посвященной итогам года. 

    Он отметил, что в 2015 году к курсам повышения квалификации привлечено около 5 тыс. учителей: "В следующем году планируется увеличение этого числа в несколько раз".   

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