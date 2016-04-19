​Министерство образования объявит конкурс на замещение должности директора школы

Баку. 19 апреля. REPORT.AZ/ "После завершения конкурса о приеме на работу учителей в летние месяцы мы планируем объявить конкурс на замещение должности директора общеобразовательного учреждения".

Как сообщает Report, об этом сказал заместитель начальника отдела человеческих ресурсов министерства образования Эшги Багиров.

Он отметил, что желающие занять должность директора школы в городе Баку должны получить "Сертификат успеха".

Начальник отдела программы развития образования министерства Эмин Амруллаев отметил, что для получения "Сертификата успеха" необходимо завершить соответствующие курсы Университета "Кавказ", Университета "Хазар", Азербайджанского государственного экономического университета: "В столице к тренингам привлечено 100 слушателей. Тренинги уже завершены. В настоящее время они привлечены к практическим программам. Конечная аттестация состоится в конце мая - начале июня. По городу Баку "Сертификат успеха" смогут получить примерно 70-­80% слушателей. Для этого они должны пройти конкурс в созданной при министерстве образования комиссии. В Сумгайыте, Хызы и Абшероне к тренингами привлечено 40 слушателей. В Гяндже, Самухе, Гёйгеле и Дашкесане завершен первый этап тренингов".