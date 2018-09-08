Министерство образования направило помощь азербайджаноязычным школам Грузии - ФОТО

8 сентября, 2018 17:09

© Report Тбилиси. 8 сентября. REPORT.AZ/ Министерство образования Азербайджана направило азербайджаноязычным школам Грузии учебные пособия для 2018-2019 учебного года. Как сообщает грузинское бюро Report, в пособия включены 24 127 экземпляров учебников по предметам "Азербайджанский язык" и "Литература" для 1-11 классов. Учебники были переданы министерству образования, науки, культуры и спорта Грузии посольством Азербайджана. Руководитель департамента дошкольного и общего образования министерства Мариам Чикобава выразила азербайджанской стороне признательность за учебники.

Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.