Министерство образования направило помощь азербайджаноязычным школам Грузии - ФОТО

Тбилиси. 8 сентября. REPORT.AZ/ Министерство образования Азербайджана направило азербайджаноязычным школам Грузии учебные пособия для 2018-2019 учебного года.
Как сообщает грузинское бюро Report, в пособия включены 24 127 экземпляров учебников по предметам "Азербайджанский язык" и "Литература" для 1-11 классов.
Учебники были переданы министерству образования, науки, культуры и спорта Грузии посольством Азербайджана.
Руководитель департамента дошкольного и общего образования министерства Мариам Чикобава выразила азербайджанской стороне признательность за учебники.
News DepartmentАвтор новости
Поделиться в Facebook