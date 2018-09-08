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    Министерство образования направило помощь азербайджаноязычным школам Грузии - ФОТО

    © Report

    Тбилиси. 8 сентября. REPORT.AZ/ Министерство образования Азербайджана направило азербайджаноязычным школам Грузии учебные пособия для 2018-2019 учебного года.

    Как сообщает грузинское бюро Report, в пособия включены 24 127 экземпляров учебников по предметам "Азербайджанский язык" и "Литература" для 1-11 классов.

    Учебники были переданы министерству образования, науки, культуры и спорта Грузии посольством Азербайджана.

    Руководитель департамента дошкольного и общего образования министерства Мариам Чикобава выразила азербайджанской стороне признательность за учебники.

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