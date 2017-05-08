Министерство образования: На очередной диагностической оценке примет участие более 12 тыс. учителей

Баку. 8 мая. REPORT.AZ/ В Гахском олимпийском спорткомплексе состоится очередная диагностическая оценка.

Как сообщили Report в пресс-службе министерства образования, в оценке примет участие более 12 тыс. учителей.

В министерстве сообщили, что в течение 5 дней состоится диагностическая оценка учителей общеобразовательных учебных заведений Гаха, Габалы, Шеки, Загаталы, Балакяна, Огуза и расположенных в данных районах школ Агдамского, Лачинского, Кяльбаджарского и Ходжалинского районов. В оценке примут участие учителя общеобразовательных предметов первых профессионально-специальных учебных заведений.

Учителя, принимающие участие в диагностической оценке, войдя на "Личную страницу" на сайте dq.edu.az, могут узнать информацию о дате и месте проведения экзаменов. Кроме того, посредством страницы можно проверить точность информации. В случае обнаружения несоответствий можно обратиться в местные органы управления образованием.

Отметим, что в диагностической оценке, прошедшей 4-6 мая, приняло участие более 6 тыс. учителей из общеобразовательных учебных заведений Агстафинского, Товузского и Газахского районов.