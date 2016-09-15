Минобразования: На данный момент вопрос о перенесении столичных вузов в регионы не является предметом обсуждений

Баку. 15 сентября. REPORT.AZ/ Министерство образования Азербайджана прокомментировало информацию о перенесении действующих в Баку вузов в регионы.

Как сообщили Report в министерстве, подобные сообщения не имеют к министерству образования никакого отношения и указанный вопрос на данный момент не является предметом обсуждений: "Интересен тот факт, что подобные вопросы встают на повестке периодично через несколько месяцев. Было бы лучше, если бы лица, распространяющие подобное, параллельно комментировали бы это".