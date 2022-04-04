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Минобразования проводит собеседования с учителями

Минобразования проводит собеседования с учителями 4 апреля был дан старт этапу собеседования конкурса по приему на работу учителей по бессрочному трудовому договору.
Наука и образование
4 апреля 2022 г. 13:12
Минобразования проводит собеседования с учителями

4 апреля стартовал очередной этап конкурса (собеседование) по приему на работу учителей по бессрочному трудовому договору.

Об этом Report сообщили в Министерстве образования.

На собеседования в полной средней школе № 39 города Баку были приглашены 2033 человека. В собеседованиях примут участие лица, принятые в текущем учебном году на работу в общеобразовательные учреждения на основе срочного трудового договора по предметам азербайджанский язык и литература, информатика, химия, математика, русский язык и литература, а также преподаватели начальных классов.

Во время собеседований, которые продлятся до 7 апреля, комиссия соответствии проверит профессиональный уровень, психологическую подготовку и общее мировоззрение кандидатов.

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