Министерство образования Азербайджана запустило новый образовательный ИТ-проект

Министерство образования Азербайджана совместно с международной школой математики и программирования «Алгоритмика» запустило новый образовательный проект для студентов «CODE FOR FUTURE».

Министерство образования Азербайджана совместно с международной школой математики и программирования «Алгоритмика» запустило новый образовательный проект для студентов «CODE FOR FUTURE».

Как сообщает Report, в Азербайджанском государственном университете нефти и промышленности (АГУНП) состоялась церемония открытия образовательного проекта «CODE FOR FUTURE». НА первом этапе проект охватит весенний семестр 2021/2022 учебного года. На данном этапе в нем примут участие студенты III и IV курсов, обучающихся на бакалавриате технических специальностей АГУНП. Курсы будут преподаваться по двум программам - «Веб-разработка» и «Системное администрирование», и будут охватывать 300 студентов. Цель проекта – подготовка студентов на уровне “junior” специалистов.

Выступая на мероприятии, ректор АГУНП, профессор Мустафа Бабанлы отметил важность данного проекта с точки зрения развития навыков программирования у студентов и выразил надежду, что студенты оправдают оказанное им доверие. Отметив, что проект предоставляет широкие возможности для повышения знаний 15 сотрудников вуза в области программирования, ректор добавил, что на молодых людях лежит большая ответственность, тем более, что это на сегодняшний день единственный вуз, участвующий в проекте.

В свою очередь, представитель Минобразования Улькер Саттарова рассказала о важности проекта для студентов и отметила, что он создает широкий спектр возможностей и перспектив для молодежи в сфере программирования.

Затем менеджер проекта Назрин Алиева выступила с подробной презентацией проекта. Она проинформировала студентов о цели проекта, этапах прохождения курса, а также о партнерах, программном обеспечении и изучаемых языках программирования.

По ее словам, в проект привлечены квалифицированные кадры из сферы ИТ из частного сектора, которые будут преподавать данные курсы студентам, по итогам которых они станут полноценными специалистами в своей области и легко смогут найти себе работу.

Занятия начнутся 21 февраля. Студенты разделены на 15 групп по 20 чел. В каждой группе 60% мальчиков и 40% девочек, что также говорит о возрастающем интересе к сфере программирования среди представителей женского пола. Занятия будут проводиться по 3-4 часа каждый день на бесплатной основе. В будущем планируется, что к проекту будут подключены и другие вузы. Специальности также будут расширены.

Также она отметила, что для участия в проекте изъявило желание и зарегистрировалось около 700 студентов. На первом этапе были проверены их анкеты и успеваемость. Далее сотрудники проекта провели с отобранными студентами интервью, выяснили их мотивацию, цели на будущее, имеющие на сегодняшний день достижения и навыки и таким образом выбрали 300 наиболее подходящих студентов.