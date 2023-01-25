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Министерство обратилось к кандидатам на вакантные должности в школах

Министерство обратилось к кандидатам на вакантные должности в школах Собеседования с кандидатами, подавшими апелляцию в связи с дополнительным отбором вакансий по конкурсу для приема на работу учителей с бессрочным контрактом в общеобразовательные учреждения, будут проведены 27 января в режиме онлайн посредством платформы
Наука и образование
25 января 2023 г. 11:52
Министерство обратилось к кандидатам на вакантные должности в школах

Собеседования с кандидатами, подавшими апелляцию в связи с дополнительным отбором вакансий по конкурсу для приема на работу учителей с бессрочным контрактом в общеобразовательные учреждения, будут проведены 27 января в режиме онлайн посредством платформы Microsoft Teams.

Как сообщили Report в Министерстве науки и образования, подробная информация размещена в личных кабинетах кандидатов.

Ссылка на собеседование будет отправлена на электронные адреса кандидатов за день до даты, указанной в их личных кабинетах.

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Версия на азербайджанском языке Nazirlik apellyasiya şikayəti verən müəllimliyə namizədlərə müraciət edib

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