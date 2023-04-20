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Министерство о процессе возвращения в Азербайджан студентов из Турции

Министерство о процессе возвращения в Азербайджан студентов из Турции В Турции получают образование около 27 тысяч граждан Азербайджана.
Наука и образование
20 апреля 2023 г. 16:06
Министерство о процессе возвращения в Азербайджан студентов из Турции

В Турции получают образование около 27 тысяч граждан Азербайджана.

Об этом Report сообщили в министерстве науки и образования Азербайджана.

Было отмечено, что решение о возвращении в страну принимается самими студентами с учетом формы организации обучения в вузах, где они получают образование.

"Необходимости в прохождении специальной процедуры для возвращения в Азербайджан нет, въезд студентов в страну будет регулироваться профильными госучреждениями на пропускных пунктах на границе.

Министерство науки и образования ведет учет только граждан, обучающихся за рубежом за счет госсредств. Мы не располагаем информацией о количестве студентов из Азербайджана, обучающихся за счет личных средств за рубежом, в том числе и в вузах Турции. Поэтому вопрос, связанный с их въездом в Азербайджан по сухопутной границе, будет регулироваться соответствующим госорганом", - отметили в ведомстве.

Напомним, что в связи с переходом на дистанционное обучение вузов Турции во втором семестре текущего учебного года, гражданам Азербайджана, обучающимся в этой стране, и их близким родственникам (родителям, супругам и детям) до 10 мая разрешен въезд в Азербайджан через сухопутную границу по предъявлению студенческого билета. Отметим, что сухопутные границы страны остаются закрытыми на фоне действующего на территории республики особого карантинного режима.

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