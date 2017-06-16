Министерство: Малообеспеченные студенты будут и работать, и продолжать обучение

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Баку. 16 июня. REPORT.AZ/ "Сегодня в образовании появились новые понятия, такие как полное или частичное привлечение к обучению. Полное привлечение к обучению будет охватывать только студентов, обучающихся на специальностях по госзаказу. Привлеченные к обучению студенты каждый семестр могут получать 30 кредитов, кроме того могут брать 10 кредитов занятий".

Как сообщает Report, об этом на брифинге по изменениям в правила организации обучения по кредитной системе заявил заместитель отдела науки и высшего образования министерства образования Ягуб Пириев.

По его словам, частично привлеченные к обучению студенты могут работать в период обучения: "В таком случае студенты должны обучаться, посещая минимум два предмета. Они могут завершить обучение в высшем учебном заведении в определенный срок с условием не превышения 20 кредитов. Это позволит добиться того, чтобы малообеспеченные студенты и работали, и продолжали обучение. В частичном привлечении к обучению создана такая возможность, чтобы студент сам выбрал учителя по двум предметам и определил учебный план согласно траектории своего движения".

Я. Пириев отметил, что если у студента в течение года нет возможности оплатить обучение, тогда он может выбрать два предмета и получать образование в университете, оплатив стоимость обучения по предметам-кредитам: "Посещаемость студента была ограничена 25%. По новым правилам, к членам сборной министерства молодежи и спорта это ограничение не относится".