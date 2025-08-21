Министерство: Изучаются возможности обучения сирийских студентов в Азербайджане

Изучаются возможности обучения сирийских студентов в высших учебных заведениях Азербайджана в рамках программы "Международный образовательный грант имени Гейдара Алиева".

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство науки и образования.

Отмечается, что состоялось первое онлайн-заседание Сирийско-азербайджанской рабочей группы, охватывающей гуманитарные сферы.

Во встрече приняли участие заместитель министра науки и образования, руководитель Сирийско-азербайджанской рабочей группы по гуманитарным сферам Кянан Керимзаде, члены рабочей группы с азербайджанской стороны, временный поверенный в делах Азербайджана в Сирии Эльнур Шахгусейнов, а также заместитель министра высшего образования и научных исследований Сирии, руководитель Сирийско-азербайджанской рабочей группы по гуманитарным сферам Гейс Варгузек (Ğeys Varqouzeq) и члены рабочей группы с сирийской стороны.

В рамках встречи обсуждались вопросы сотрудничества между двумя странами в сферах науки, образования и культуры.