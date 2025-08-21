О нас

Министерство: Изучаются возможности обучения сирийских студентов в Азербайджане

Министерство: Изучаются возможности обучения сирийских студентов в Азербайджане Изучаются возможности обучения сирийских студентов в высших учебных заведениях Азербайджана в рамках программы "Международный образовательный грант имени Гейдара Алиева".
Наука и образование
21 августа 2025 г. 16:20
Министерство: Изучаются возможности обучения сирийских студентов в Азербайджане

Изучаются возможности обучения сирийских студентов в высших учебных заведениях Азербайджана в рамках программы "Международный образовательный грант имени Гейдара Алиева".

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство науки и образования.

Отмечается, что состоялось первое онлайн-заседание Сирийско-азербайджанской рабочей группы, охватывающей гуманитарные сферы.

Во встрече приняли участие заместитель министра науки и образования, руководитель Сирийско-азербайджанской рабочей группы по гуманитарным сферам Кянан Керимзаде, члены рабочей группы с азербайджанской стороны, временный поверенный в делах Азербайджана в Сирии Эльнур Шахгусейнов, а также заместитель министра высшего образования и научных исследований Сирии, руководитель Сирийско-азербайджанской рабочей группы по гуманитарным сферам Гейс Варгузек (Ğeys Varqouzeq) и члены рабочей группы с сирийской стороны.

В рамках встречи обсуждались вопросы сотрудничества между двумя странами в сферах науки, образования и культуры.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке ETN: Suriyalı tələbələrin Azərbaycanda təhsil alma imkanları araşdırılır

Другие новости из категории

ГЭЦ: Результаты зачисления в вузы будут объявлены на следующей неделе
ГЭЦ: Результаты зачисления в вузы будут объявлены на следующей неделе
21 августа 2025 г. 14:32
Ильхам Алиев: В следующем году в Кяльбаджаре будет сдана в пользование прекрасная школа
Ильхам Алиев: В следующем году в Кяльбаджаре будет сдана в пользование прекрасная школа
21 августа 2025 г. 12:19
Управление образования Баку: Все процедуры для запуска нового детского сада в MİDA завершены
Управление образования Баку: Все процедуры для запуска нового детского сада в MİDA завершены
21 августа 2025 г. 11:26
Подготовлен нагрудный значок по случаю 80-летия НАНА
ФотоПодготовлен нагрудный значок по случаю 80-летия НАНА
21 августа 2025 г. 10:46
На собеседование по приему на работу учителей в первый день приглашены 872 кандидата
На собеседование по приему на работу учителей в первый день приглашены 872 кандидата
20 августа 2025 г. 18:31
Отказы в ученых степенях и званиях доцента за полгода в Азербайджане получили более 30 человек
Отказы в ученых степенях и званиях доцента за полгода в Азербайджане получили более 30 человек
20 августа 2025 г. 13:01
Почти 4 тыс. кандидатов примут участие в собеседованиях на должности учителей
Почти 4 тыс. кандидатов примут участие в собеседованиях на должности учителей
20 августа 2025 г. 11:56
Минобразования о сроках регистрации для поступивших в магистратуру по дополнительному распределению
Минобразования о сроках регистрации для поступивших в магистратуру по дополнительному распределению
20 августа 2025 г. 10:31
В Азербайджане завершен выбор специальностей в вузы
В Азербайджане завершен выбор специальностей в вузы
20 августа 2025 г. 09:40
Физики зафиксировали самый редкий распад частиц в истории
Физики зафиксировали самый редкий распад частиц в истории
20 августа 2025 г. 08:08

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi