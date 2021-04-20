Министерство: Досрочного приема одаренных детей в I класс не предусмотрено

Дети, достигшие 8-летнего возраста в течение календарного года, также могут быть приняты в I класс

"В законодательстве нет положения о досрочном зачислении особо одаренных детей в первый класс. Прием в первый класс осуществляется в обычном порядке. Запрос для приема в I класс детей в возрасте до 6 лет может быть подан в течение календарного года посредством программного обеспечения".

Как сообщает Report, об этом сообщил сотрудник отдела организации и управления общим образованием Министерства образования Азербайджана Эльчин Керимов, говоря о правилах приема в первый класс на 2021-2022 учебный год.

"Дети, достигшие 8-летнего возраста в течение календарного года, также могут быть приняты в I класс. Если ребенку больше 8 лет, то он зачисляется в I класс с индивидуальным образованием для лиц, не получавших образование длительное время ", - сказал он.

По его словам, учеников начальных классов нельзя оставлять на второй год: "Если это связано с длительной болезнью, документ, заверенный соответствующим органом здравоохранения, может быть рассмотрен. В этом случае может быть вынесен на обсуждение вопрос о привлечении этого ребенка к обучению на дому".