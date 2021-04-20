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Министерство: Досрочного приема одаренных детей в I класс не предусмотрено

Министерство: Досрочного приема одаренных детей в I класс не предусмотрено Дети, достигшие 8-летнего возраста в течение календарного года, также могут быть приняты в I класс
Наука и образование
20 апреля 2021 г. 13:45
Министерство: Досрочного приема одаренных детей в I класс не предусмотрено

"В законодательстве нет положения о досрочном зачислении особо одаренных детей в первый класс. Прием в первый класс осуществляется в обычном порядке. Запрос для приема в I класс детей в возрасте до 6 лет может быть подан в течение календарного года посредством программного обеспечения".

Как сообщает Report, об этом сообщил сотрудник отдела организации и управления общим образованием Министерства образования Азербайджана Эльчин Керимов, говоря о правилах приема в первый класс на 2021-2022 учебный год.

"Дети, достигшие 8-летнего возраста в течение календарного года, также могут быть приняты в I класс. Если ребенку больше 8 лет, то он зачисляется в I класс с индивидуальным образованием для лиц, не получавших образование длительное время ", - сказал он.

По его словам, учеников начальных классов нельзя оставлять на второй год: "Если это связано с длительной болезнью, документ, заверенный соответствующим органом здравоохранения, может быть рассмотрен. В этом случае может быть вынесен на обсуждение вопрос о привлечении этого ребенка к обучению на дому".

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Версия на азербайджанском языке Nazirlik: İstedadlı uşaqların vaxtından əvvəl I sinfə qəbulu nəzərdə tutulmayıb

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