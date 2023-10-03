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Министерство: Дарить подарки учителям недопустимо

Министерство: Дарить подарки учителям недопустимо Министерство науки и образования призвало родителей присоединиться к инициированному образовательным сообществом призыву #MənimMüəllimim, чтобы поздравить учителей с их профессиональным праздником при помощи поздравительных сообщений.
Наука и образование
3 октября 2023 г. 17:30
Министерство: Дарить подарки учителям недопустимо

Министерство науки и образования призвало родителей присоединиться к инициированному образовательным сообществом призыву #MənimMüəllimim, чтобы поздравить учителей с их профессиональным праздником при помощи поздравительных сообщений.

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении Министерства науки и образования по случаю 5 октября - Дня учителя.

В министерстве отметили, что добрые пожелания в адрес учителей будут для них самым большим подарком.

"Недопустимо дарить учителям подарки или организовывать сбор средств. Если вы столкнулись с подобными случаями, просим анонимно сообщить об этом на горячую линию министерства (146). Управлению образования города Баку и региональным управлениям даны соответствующие поручения. В связи с этим будет проведен соответствующий мониторинг", - говорится в сообщении.

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Версия на азербайджанском языке Nazirlik: "Müəllimlərə hər hansı bir formada hədiyyələrin verilməsi yolverilməzdir"

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