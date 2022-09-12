Министерство дало поручение директорам школ в связи с новой формой

Министерство науки и образования дало соответствующее поручение директорам школ, чтобы у школьников не требовали наличия новой школьной формы.

Министерство науки и образования дало соответствующее поручение директорам школ, чтобы у школьников не требовали наличия новой школьной формы.

Об этом в ответ на запрос Report сообщили в министерстве.

Отмечается, что в 2022-2023 учебном году не имеется никакого принуждения в связи с внедрением новой школьной формы: "Учащиеся могут посещать школу в прошлогодней форме. В связи с этим директорам школ даны соответствующие поручения, чтобы у школьников не требовали школьную форму. Если у родителей будут какие-либо вопросы или проблемы в связи со школьной формой, могут обращаться в "кол-центр - 146-6" министерства науки и образования или "146-1" – Управления образования города Баку".