Министерство: Более 80% заявок на обучение за рубежом в этом году связаны с магистратурой

Министерство: Более 80% заявок на обучение за рубежом в этом году связаны с магистратурой

Более 80% заявок на 2023-2024 учебный год на ”Государственную программу обучения молодежи в престижных высших учебных заведениях зарубежных стран на 2022-2026 годы” связаны с магистратурой.

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