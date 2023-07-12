Министерство: Более 80% заявок на обучение за рубежом в этом году связаны с магистратурой

Более 80% заявок на 2023-2024 учебный год на ”Государственную программу обучения молодежи в престижных высших учебных заведениях зарубежных стран на 2022-2026 годы” связаны с магистратурой.
Как передает Report, об этом сообщил начальник отдела международного сотрудничества министерства науки и образования Азербайджана Турал Ахмедов.
Прием документов на 2023-2024 учебный год в рамках ”Государственной программы обучения молодежи в престижных высших учебных заведениях зарубежных стран на 2022-2026 годы” завершится 14 июля.