О нас

Министерство: Более 80% заявок на обучение за рубежом в этом году связаны с магистратурой

Министерство: Более 80% заявок на обучение за рубежом в этом году связаны с магистратурой Более 80% заявок на 2023-2024 учебный год на ”Государственную программу обучения молодежи в престижных высших учебных заведениях зарубежных стран на 2022-2026 годы” связаны с магистратурой.
Наука и образование
12 июля 2023 г. 17:45
Министерство: Более 80% заявок на обучение за рубежом в этом году связаны с магистратурой

Более 80% заявок на 2023-2024 учебный год на ”Государственную программу обучения молодежи в престижных высших учебных заведениях зарубежных стран на 2022-2026 годы” связаны с магистратурой.

Как передает Report, об этом сообщил начальник отдела международного сотрудничества министерства науки и образования Азербайджана Турал Ахмедов.

Прием документов на 2023-2024 учебный год в рамках ”Государственной программы обучения молодежи в престижных высших учебных заведениях зарубежных стран на 2022-2026 годы” завершится 14 июля.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Nazirlik: “Bu il xaricdə təhsil üzrə müraciətlərin 80%-dən çoxu magistratura təhsili ilə bağlıdır”

Самое важное

Награждены азербайджанские спортсмены, показавшие высокие результаты на III Европейских играх
Награждены азербайджанские спортсмены, показавшие высокие результаты на III Европейских играх
12 июля 2023 г. 18:29
Председатель комиссии: Достигнуто соглашение временно приостановить эксплуатацию в Союдлю
Председатель комиссии: Достигнуто соглашение временно приостановить эксплуатацию в Союдлю
12 июля 2023 г. 17:09
Президент Ильхам Алиев принял председателя Великого национального собрания Турции
Президент Ильхам Алиев принял председателя Великого национального собрания Турции
12 июля 2023 г. 14:38
Депутат: Армения пришла к сегодняшней позиции не по своей воле
Депутат: Армения пришла к сегодняшней позиции не по своей воле
12 июля 2023 г. 11:25
Армяне обстреляли позиции армии Азербайджана в направлении Шушинского и Лачынского районов
Армяне обстреляли позиции армии Азербайджана в направлении Шушинского и Лачынского районов
12 июля 2023 г. 09:20
Под председательством Ильхама Алиева состоялось совещание, посвященное социально-экономическим итогам полугодия
ФотоПод председательством Ильхама Алиева состоялось совещание, посвященное социально-экономическим итогам полугодия
12 июля 2023 г. 00:56
Ильхам Алиев: Начало добычи с месторождения Абшерон обеспечит высокий уровень нашей энергобезопасности
Ильхам Алиев: Начало добычи с месторождения "Абшерон" обеспечит высокий уровень нашей энергобезопасности
11 июля 2023 г. 20:20
Президент дал неделю на расследование инцидента в Гедабекском районе
Президент дал неделю на расследование инцидента в Гедабекском районе
11 июля 2023 г. 20:13
Президент Ильхам Алиев: Нахчыван должен стать зоной зеленой энергии
Президент Ильхам Алиев: Нахчыван должен стать зоной "зеленой" энергии
11 июля 2023 г. 19:39
Президент Азербайджана: Армения нанесла большой урон нашей природе
Президент Азербайджана: Армения нанесла большой урон нашей природе
11 июля 2023 г. 19:36

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi