Министерство: Большинство учащихся лицея "Истек" размещены в другие учебные заведения

Баку. 8 августа. REPORT.AZ/ Созданная в министерстве образования Рабочая группа занимается размещением в другие учебные заведения страны учащихся лицея "Истек", деятельность которого была приостановлена решением учредителя от 5 июля 2018 года.

Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства.

Было отмечено о создании всех условий для размещения учащихся в другие школы. С 9 июля родители могут обратиться в Баку в Лицей имени академика Зарифы Алиевой, а в регионах - в городские и районные отделы образования (Сумгайыт, Гянджа, Мингячевир, Лянкяран, Ширван, Губа, Агдаш и Шеки) и получить документы своих детей: "Большинство родителей уже обратились в государственные и частные учебные заведения, был осуществлен процесс размещения школьников в соответствующие школы. Хотим еще раз напомнить, что имеется достаточное количество мест для размещения этих детей в государственных школах".

С учетом того, что до начала 2018/2019 учебного года остается достаточно мало времени, родителям, не определившимся с выбором учебного заведения, рекомендуется как можно раньше завершить соответствующие процедуры.

В случае возникновения трудностей при размещении детей в другие школы, родители могут связаться с министерством образования (0125991155, внутренний номер 5263).