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    Милли меджлис отменил статью о штрафе для родителей учащихся, пропустивших занятия более 7 дней

    Вопрос аннулирования статьи 189.2 Кодекса об административных правонарушениях вынесен на обсуждение парламента

    Баку. 15 апреля. REPORT.AZ/ Родители учащихся, пропустивших в течение месяца более 7 учебных дней, не будут штрафоваться на 100 манатов.

    Как сообщает Report, на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса на осуждение вынесен вопрос аннулирования статьи 189.2 Кодекса об административных правонарушениях.

    Данная статья предусматривает применение штрафа к родителям в размере 100 манатов за пропуск их детьми занятий более 7 дней в течение одного  месяца, за исключением причин, установленных соответствующим органом исполнительной власти.

    Законопроект принят путем голосования.

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