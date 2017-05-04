Микаил Джаббаров: За последние два года повысились зарплаты 100 тыс. учителей

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Баку. 4 мая. REPORT.AZ/ В последние годы качество общего образования динамически растет. Число учеников 9-х классов, получивших положительные оценки по всем экзаменационным предметам, увеличилось с 50,2 в 2012 году до 67,2 процента в 2016-м, за последние 4 года результаты экзаменов улучшились на 17 процентов.

Как сообщает Report, об этом заявил министр образования Микаил Джаббаров в интервью газете “Азербайджан”.

Он отметил, что число получивших оценку “отлично” выросло с 7 процентов в 2015 году до 9,2 процента в 2016-м: “Удельный вес учеников 9-х классов, получивших соответствующую оценку на выпускных экзаменах по всем трем предметам, в 2016 году вырос на 2 процента по сравнению с 2015-м. Число учеников этих классов, получивших “отлично” по всем трем предметам, выросло с 6,8 до 8,8 процента”.

Он также отметил, что за последние два года 100 тыс. учителей (70 процентов от общего количества учителей), прошедших диагностическую оценку, получили значительную надбавку к заработной плате.