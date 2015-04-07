​Микаил Джаббаров: В большинстве случаев руководящие должности на кафедрах занимают коллеги из других вузов

Баку. 7 апреля. REPORT.AZ/ "Необходимо внедрять новые, отвечающие современным требованиям механизмы государственной поддержки с целью привлечения в науку талантливой молодежи, учеников, студентов, молодых исследователей".

Как сообщает Report, об этом заявил министр образования Микаил Джаббаров во время своего выступления на XIX Республиканской научной конференции докторантов и молодых исследователей.

Министр, обратившись к руководителям высших учебных заведений, сказал, что деятельность университетов должна быть более системной: "В большинстве случаев руководящие должности на кафедрах занимают коллеги из других вузов. На эти должности назначают даже наших коллег, находящихся на государственной службе. Необходимо создание механизма для устранения подобных случаев".

По словам М.Джаббарова, на сегодняшний день в 27 вузах и научно-исследовательских центрах, находящихся в подчинении министерства, сформировано около 50% кадрового потенциала, обладающего учеными степенями.