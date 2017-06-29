Микаил Джаббаров: В составе каждого университета создаются новые структуры управления

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Баку. 29 июня. REPORT.AZ/ "В составе каждого университета создаются новые структуры управления".

Как сообщает Report, об этом заявил журналистам министр образования Микаил Джаббаров.

По его словам, внутренние структуры университетов совершенствуются: "В составе каждого университета создаются новые структуры управления. Основная цель данных процессов заключается в развитии системы образования. Данное управление способствует созданию университетов, которые смогут конкурировать как в пределах страны, так и на региональном уровне, а также полной реализации своего потенциала работающими здесь педагогами и студентами".