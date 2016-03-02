Микаил Джаббаров: В ближайшие 4-5 лет количество первоклашек заметно возрастет

Баку. 2 марта. REPORT.AZ/ "В ближайшие 4-5 лет количество первоклашек заметно возрастет".

Как сообщает Report, об этом заявил министр образования Микаил Джаббаров.

Министр указал причину подобного роста: "В результате положительной демографической ситуации количество первоклашек с каждым годом растет. Естественно, это является новым призывом для системы образования, а также означает открытие новых классов и подготовку педагогов".

Отметив об осуществлении всех необходимых мероприятий в этом направлении, М.Джаббаров заявил, что с прошлого года проводимая на конкурсной основе регистрация в I классы в школы, лицеи и гимназии по городу Баку производится в электронной форме: "Цель заключается в упрощении процесса, обеспечении прозрачности и снижении человеческого фактора до минимума".

Напомним, что прием в I классы в школы, лицеи и гимназии по городу Баку будет производиться в электронной форме с 1 марта по 5 апреля, а отборочные конкурсы (экзамены) - с 15 апреля по 13 мая.

По результатам конкурса, родители (другие законные представители) не зачисленных в перечисленные учебные заведения детей, обладают правом повторного выбора общеобразовательных школ в электронной системе.

Регистрация электронных заявлений родителей (других законных представителей) особо одаренных детей, 6 лет которым исполнится в промежутке с 16 сентября по 31 декабря, в производящие прием на конкурсной основе школы, лицеи и гимназии будет осуществляться с 1 марта по 5 апреля, а в общеобразовательные школы - с 1 по 31 июля.

Отметим, что в 2015-2016 учебном году в I классы общеобразовательных школ Азербайджана принято более 150 000 детей.

В прошлом году количество первоклашек составило 42 723 ребенка.