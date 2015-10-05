​Микаил Джаббаров: В Азербайджане мужчины все чаще отдают предпочтение педагогической деятельности, что очень отрадно

Баку. 5 октября. REPORT.AZ/ Министр образования Микаил Джаббаров поздравил работников образования с Международным днем учителя - 5 октября.

Как сообщает Report, в поздравлении министра отмечается, что в результате проведенных в этом году прозрачных выборов, в целом было трудоустроено 2618 человек: "Большой конкурс среди желающих заняться преподавательской деятельностью свидетельствует об интересе к данной профессии".

По словам министра, в этом году значительно возросло число абитуриентов, которые набрав высокие баллы, выбрали педагогические специальности: "Это радует нас. Другой момент заключается в том, что в гендерном балансе превосходство среди педагогов у женщин. Проведенные нами в последние годы исследования показывают, что мужчины все чаще отдают предпочтение педагогической деятельности, что очень отрадно".

Как отметил М.Джаббаров, в Азербайджане педагоги всегда были в почете, их труд получал высокую оценку: "Наглядным примером этому служит изданное на днях президентом Ильхамом Алиевым распоряжение, согласно которому отличившиеся в работе педагоги получили высокие звания. Все проводимые в сфере образования реформы направлены на улучшение материального благосостояния, профессионализма педагогов. Проводимые в последние годы продолжительные и целенаправленные мероприятия в значительной степени привели к росту общественного веса этой профессии. Еще раз поздравляем всех получивших высокие награды педагогов и учителей, приступивших к педагогической деятельности с этого года, с профессиональным праздником!".