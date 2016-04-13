​Микаил Джаббаров: Сотрудничество России и Азербайджана в сфере образования имеет вековые корни

Баку. 13 апреля. REPORT.AZ/ "Сотрудничество России и Азербайджана в сфере образования имеет вековые корни так же, как и традиции добрососедства, дружбы и стратегического партнерства между народами этих стран".

Как сообщает Report со ссылкой на "Вестник Кавказа", об этом заявил министр образования Азербайджана Микаил Джабарров, на совместной с президентом Российского государственного гуманитарного университета (РГГУ) Ефимом Пивоваром пресс-конференции в Москве.

Министр напомнил, что и на современном этапе две страны активно сотрудничают в области образования, и обратил внимание на степень взаимопроникновения российской и азербайджанской образовательных систем.

"На уровне высшей школы в Азербайджане действуют филиалы двух российских вузов – МГУ имени М. В. Ломоносова и Первого Московского государственного медицинского университета имени И. М. Сеченова. В России действует филиал Азербайджанского государственного экономического университета в городе Дербент. С РГГУ нас также связывают очень тесные и долгие отношения", - подчеркнул М.Джаббаров.

Глава министерства указал, что ведомство провело переговоры с руководством ВУЗа, в ходе которых обсуждались возможности сотрудничества.

"Наша сегодняшняя встреча, я думаю, послужит толчком для того, чтобы продолжить реализацию ряда конкретных проектов, направленных на взаимное повышение информированности академических кругов и студентов, а также углубление академической программы в том, что касается изучения региона и всего того, что может представлять интерес для студентов и исследователей", - рассказал М.Джаббаров.

Отметим, что в рамках визита министр побывал в Российском государственном гуманитарном университете, где познакомился с преподавательским составом и провел переговоры с руководством вуза.