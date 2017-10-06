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    Микаил Джаббаров рассказал об изменениях в выпускных и вступительных экзаменах

    Министр: Изменение правил направлено на упрощение процесса© Report/ Elshan Baba

    Баку. 6 октября. REPORT.AZ/ Министр образования Микаил Джаббаров рассказал об изменениях в выпускных и вступительных экзаменах, которые ожидаются через два года.

    Как сообщает Report, министр заявил журналистам, что внедренная 9 лет назад в школах новая учебная программа (куррикулум) стала результатом произошедших изменений.

    По его словам, происходит переход от обязательных знаний к применению знаний: "Если занимающиеся этой сферой коллеги посмотрят на опыт соседних стран, то увидят, что обсуждаемые сегодня в Азербайджане изменения в данной сфере вовсе не уникальны. Если посмотрим на два соседних государства – Россию и Турцию, увидим, что в каждой из них идут похожие процессы".

    Министр отметил, что изменение правил проведения экзаменов направлено только на упрощение формата: "Это проявляется в уменьшении количества экзаменационных предметов, а также увеличении оценки школьных экзаменов от полученных в школе знаний. Впервые об изменениях по инициативе двух структур, занимающихся этой сферой (министерство образования и Государственный экзаменационный центр), сообщили за два года заранее. Это дает дополнительное время и возможность абитуриентам, их родителям и ученикам подготовиться к необходимым изменениям".

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