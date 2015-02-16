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    ​Микаил Джаббаров принял граждан в Мингечевире

    Соответствующие органы получили необходимые поручения в связи с поступившими обращениями

    Баку. 16 февраля. REPORT.AZ/ Сегодня министр образования Микаил Джаббаров принял граждан в центре Гейдара Алиева в Мингечевире.

    Как сообщает Report, на приеме были выслушаны обращения жителей Мингечевира, Евлаха, Барды и Агдаша, многие вопросы были решены на месте. Соответствующие органы получили необходимые поручения в связи с поступившими обращениями.

    Вопросы, решение которых находятся вне компетенции министерства, были направлены в соответствующие структуры. 

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