Баку. 21 октября. REPORT.AZ/ Министр образования Микаил Джаббаров подписал приказ о проведении конкурсов "Лучшая общеобразовательная школа" и "Лучший педагог".

Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства.

Согласно приказу, в связи с проведением конкурсов "Лучшая общеобразовательная школа" и "Лучший педагог" и регулированием данного процесса в целях принятия коллегиальных решений создан организационный комитет. Также утвержден состав рабочей группы, которая проведет экспертизу документов, поступивших в организационный комитет в связи с участием в конкурсах.

Отметим, что ежегодное проведение конкурсов "Лучшая общеобразовательная школа" и "Лучший педагог" в связи с исполнением распоряжения президента Ильхама Алиева "Об учреждении наград лучшей общеобразовательной школы и лучшего педагога" от 4 сентября 2007 года, играет важную роль в выявлении творческих педагогов и отличающихся продуктивной деятельностью общеобразовательных школ.