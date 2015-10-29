​Микаил Джаббаров: Наша цель заключается в достижении ощутимого улучшения материального благосостояния педагогов

Баку. 29 октября. REPORT.AZ/ "Сила никакой системы образования не может быть сильнее педагога. В основе всех достижений стоят педагог и человеческий фактор".

Как сообщает Report, об этом заявил министр образования Микаил Джаббаров, выступая на прошедшей в полной средней школе №23 имени Таира Гасанова церемонии вручения работникам образования госнаград.

Министр напомнил, что с прошлого года приступили к проверочной и диагностической оценке педагогов: "Наша цель заключается в достижении ощутимого улучшения материального благосостояния педагогов. До сих пор диагностическую оценку прошли 20% педагогов и с января этого года они получают зарплату с надбавкой. В то же время завершилась подготовка к проведению очередной оценки в 3-х крупных городах и районах страны. Если все пройдет так как и было задумано, с января будущего года в данном процессе примет участие 40% педагогов".

М.Джаббаров также отметил, что если 2 года назад количество обращений педагогов для приема на работу составляло 17 тыс., сейчас этот показатель достиг 24 тыс.: "Это означает рост показателя за два года на 45%. Кроме того, в регионах прием на работу педагогов производится прозрачно. Наши работы в этом направлении будут продолжены и в будущем".

Затронув целенаправленные мероприятия, направленные на повышение престижа педагогов, М.Джаббаров отметил важное значение улучшения профессионального уровня учителей.

Затем отличившимся работникам образования вручили награды.