Микаил Джаббаров: На 46% сократилось количество подаюших документы в магистратуру

Баку. 7 июля. REPORT.AZ/ "Хотя в этом году по сравнению с прошлым количество подавших документы на магистратуру сократилось на 46%, количество поступивших выросло на 34%".
Как сообщает Report, об этом на выпускном первых магистров НАНА заявил министр образования Азербайджана Микаил Джаббаров.
По словам министра, это является показателем мер, принимаемых для улучшения качества высшего образования, а также хорошая основа для развития в будущем научной базы.
Samirə AbdullayevaАвтор новости
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