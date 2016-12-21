Микаил Джаббаров: Министерству образования предоставлены новые полномочия в разработке учебников

Баку. 21 декабря. REPORT.AZ/ Министерство образования впредь получит право заключать контракты с авторами учебников.

Как сообщает Report, об этом заявил министр образования Микаил Джаббаров.

По его словам, в связи с подготовкой школьных учебников в Азербайджане министерству образования предоставлены новые полномочия: "Эти полномочия министерству предоставил кабинет министров. Помимо этого, в ходе подготовки учебников ряду специалистов НАНА будут направлены независимые запросы".

Министр отметил, что в подготовке запасных учебников будет использован научный потенциал. По словам М.Джаббарова, учет совместных предложений науки и образования при подготовке учебников будет более рациональным: "Усовершенствование сути образования является основным вопросом, который предстоит решить. Этот вопрос всегда находится в центре внимания министерства образования. Во многих случаях справедливо освещаются предложения в связи с качеством учебников, ведутся общественные обсуждения. Предлагаю привлечь к этим обсуждениям ученых НАНА. Мы сможем учесть их предложения своевременно, то есть до издания учебников".